Иран обвинил Европу в невыполнении обязательств по ядерной сделке

Фото: Али Акбар Салехи (из открытых источников)

Тегеран отказывается выполнять обязательства

Глава Организации по ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи обвинил европейские страны-участники ядерной сделки в невыполнении обязательств, возложенных на них. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Салехи, поскольку европейские страны не выполняют своих обязательств, то Тегеран также отказывается соблюдать условия ядерной сделки.

"К сожалению, европейские участники сделки не смогли выполнить своих обязательств. Ядерная сделка - это не односторонняя договоренность, поэтому Иран будет действовать в соответствии с шагами других участников соглашения", - заявил представитель Тегерана.

Напомним, ранее представитель Организации по ядерной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил о готовности Тегерана увеличить обогащение урана более чем на 20%. Данное повышение уровня обогащения позволит Ирану начать создание ядерного оружия.

Как писало РБК-Украина, Иран дал Европе два месяца на спасение ядерной сделки, иначе может сделать важный шаг по отказу от своих обязательст по ядерному соглашению с мировыми государствами.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.