Иран готов к сокращению обязательств по ядерной сделки

Фото: Хасан Роухани (facebook.com/MIDRussia)

Иран 6 сентября начнет исследования в сфере атома

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 сентября начнется реализация третей фазы сокращения своих обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

По словам Роухани, Иран готов приступить к исследованиям в сфере атома.

"Третий шаг будет сделан в пятницу. Сейчас я объявляю третий шаг и наше Агентство по атомной энергии обязано немедленно начать исследования и разработку любых технических потребностей страны и всех обязательств в области исследований и разработок", - заявил президент Ирана.

Отметим, ядерная сделка была подписана в 2015 году. Тогда Иран обязался свернуть ядерную программу в обмен на смягчение международных санкций. Сделка была подписана между Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией - с другой. Позже США вышли из сделки, заявив, что Тегеран продолжает тайно разрабатывать ядерное оружие. Правительство Ирана потребовал от других членов сделки обезопасить их от американских санкций. Если этого не произойдет Иран пообещал вернутся к ядерным исследованиям.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Иран дал Европе два месяца на спасение ядерной сделки. По словам Роухани, Иран может сделать важный шаг по отказу от своих обязательств по ядерному соглашению с мировыми державами.

Ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.



