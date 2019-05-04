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Израиль перехватил десятки ракет, запущенных из сектора Газа

Новости » Происшествия    04.05.2019 - 11:32
Израиль перехватил десятки ракет, запущенных из сектора Газа
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Израильские самолеты нанесли удар по пусковым установкам

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в субботу, 4 мая, о перехвате нескольких десятков ракет, которые были запущены с территории сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу IDF.

Как сообщается, система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила десятки ракет, которые были выпущены с территории сектора Газа.

Отмечается, что в целом с палестинской территории были запущены более 50 ракет.

"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля сообщаем, что более 50 запусков ракет были осуществлены из сектора Газа по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них", - говорится в сообщении военных.

Кроме того, в ответ на обстрелы израильские военные самолеты совершили удары по двум пусковым установкам для ракет.

Напомним, утром 2 мая в израильских округах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги. Позже в Армии обороны Израиля заявили, о запуске 2 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля.

В то же время в Палестине заявили, что запуск ракет был мерами в ответ на обстрел нескольких об'объектов ХАМАС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль нанес ответные авиаудары по целям ХАМАС. В Армии обороны Израиля заявили, что запуск ракет по территории сектора Газа был мерами в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля.

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