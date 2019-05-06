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Нетаньяху готовий продовжувати удари по сектору Газа

Новини » Політика    06.05.2019 - 11:56
Нетаньяху готовий продовжувати удари по сектору Газа
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху має намір військовими засобами забезпечити мир на півдні Ізраїлю

У зв'язку з загостренням ситуації в секторі Газа прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність продовжувати удари по підконтрольній палестинцям території. Про це йдеться у повідомленні на його офіційній сторінці в Twitter.

Зокрема, Нетаньяху зазначив, що протягом останніх двох днів Армія оборони Ізраїлю завдала нищівного удару по ХАМАС і "Ісламського джихаду Палестини".

"Ми вразили понад 350 цілей. Ми завдали удару по лідерам терористів і зруйнували їх будівлі... Кампанію не закінчено, але вона вимагає терпіння і проникливості. Ми готові продовжувати. Метою залишається забезпечення спокою і безпеки для жителів півдня. Я висловлюю співчуття сім'ям і найкращі побажання для одужання пораненим", - додав Нетаньяху.

Нетаньяху готовий продовжувати удари по сектору Газа

Зазначимо, сьогодні вранці набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і сектором Газа.

За підрахунками ізраїльських військових, з ранку 4 травня з сектора Газа випустили близько семи сотень ракет, проте система ППО "Залізний купол" перехопила 240 з них. У відповідь танки, літаки і вертольоти ізраїльської армії вразили 350 військових об'єктів радикальних рухів ХАМАС і "Ісламський джихад" у секторі Газа.

За останніми даними, в результаті ракетних обстрілів загинули четверо ізраїльтян, ще кілька отримали важкі поранення. За даними палестинських ЗМІ, в результаті ударів в секторі Газа загинули близько 20 осіб.

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Новини України НетаньяхуСектор ГазаІзраїль
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