Нетаньягу зробив гучні заяви про майбутнє Ірану та зміну Близького Сходу через війну

В Ізраїлі заявили про глобальні зміни геополітичної картини Близького Сходу та роль Ізраілю у формуванні майбутньої політики регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, пише The Times of Israel .

Нетаньягу вважає, що світ зараз стоїть на порозі "нового Близького Сходу", в якому Ізраїль відіграватиме ключову роль.

За його словами, війна з Іраном може створити передумови для повстання проти тамтешнього режиму та прискорити процес нормалізації відносин Ізраїлю з арабськими країнами.

Нетаньягу: "Єврейська держава може звільнити персів"

Під час свого інтерв’ю він висловився за зміну режиму в Тегерані, заявивши: "Кір звільнив євреїв, а сьогодні єврейська держава може звільнити персів… Ми створюємо умови. І тому це може мати наслідки".

Нетаньягу вважає, що "80 відсотків" іранців "ненавидять" свій режим і хотіли б отримати нову владу.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю різко охарактеризував верховного лідера Ірану, аятолу Алі Хаменеї, назвавши його "сучасним Гітлером".

Нетаньягу також додав, що Ізраїль планує знищити "додаткові об'єкти режиму" в межах поточної військової кампанії.

"Новий" Близький Схід

На думку Нетаньягу, нинішній конфлікт може стати поворотним моментом для регіону та сприяти подальшому зближенню Ізраїлю з арабськими країнами в рамках Авраамських угод.

"Ми побачимо інший Близький Схід, реальність, якої ми досі не бачили", - заявив він, припускаючи, що арабський світ ще більше відкриється для Ізраїлю.

"Або ми, або вони" - позиція Ізраїлю щодо Ірану

Нетаньягу підкреслив, що ключова загроза для регіону сьогодні - це Іран, і що війна - це не лише оборонна дія, а й спроба змінити геополітичний ландшафт.

"Арабський світ відкрився для нас. І загроза, з якою ми зараз стикаємося, - це Іран. Або ми, або вони", - резюмував прем’єр.