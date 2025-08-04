Нетаньягу заявив про плани "повністю окупувати" Сектор Газа, - ЗМІ

Як повідомляє видання, кілька ізраїльських міністрів заявили, що Нетаньягу використовував термін "окупація Сектора Газа" в приватних розмовах, описуючи своє бачення розширення військових операцій у Газі, що "є помітною зміною тону, оскільки уряд готується обговорити майбутнє кампанії в Газі".

ЗМІ цитують високопосадовця, близького до Нетаньягу, який сказав: "Жереб кинуто - ми прагнемо повної окупації Сектора Газа".

"Операції проводитимуться навіть у районах, де утримуються заручники. Якщо начальник штабу армії оборони Ізраїлю не погодиться, він має піти у відставку", - додав він.

Як зазначає видання, армія Ізраїлю наразі контролює приблизно 75% території Сектора Газа, але згідно з новим планом, військові повинні окупувати й решту території, що перенесе весь анклав під контроль Ізраїлю.

При цьому незрозуміло, що такий крок означатиме для мільйонів цивільних осіб Сектору Газа та гуманітарних груп, що діють в анклаві.

Армія Ізраїлю заявила, що виступає проти захоплення всього Сектору Газа. ЦАХАЛ оцінює, що очищення всієї інфраструктури ХАМАС може зайняти роки. Це також може наразити заручників на небезпеку страти, якщо війська наблизиться до місця їх утримання.