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ХАМАС готовий роззброїтися, але прогресу в переговорах про заручників немає, - Віткофф

Субота 02 серпня 2025 19:13
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ХАМАС готовий роззброїтися, але прогресу в переговорах про заручників немає, - Віткофф Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що ХАМАС говорить про готовність до демілітаризації. Однак новин про прогрес у переговорах про звільнення полонених немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як пише видання, у Віткоффа була розмова з сім'ями заручників і він сказав їм таке:

"Я чую ваше розчарування. Розумію, що ви хочете, щоб вони повернулися додому. Я працюю тут частково тому, що втратив дитину. Я знаю, що означає втратити дитину. Хотів би я мати для вас новини. Але ситуація складна. Є багато причин, які я не можу назвати. ХАМАС - терористична організація", - заявив Віткофф.

Також спецпредставник Трампа сказав, що для припинення триваючої війни потрібно провести демілітаризацію ХАМАС і що "ХАМАС заявив, що готовий до демілітаризації".

"Крім того, деякі арабські країни вимагають від ХАМАС роззброїтися", - цитують його ЗМІ.

Віткофф наголосив, що президент США Дональд Трамп дуже піклується про заручників і що його місія - повернути всіх додому.

"Схоже, ХАМАС не стримує свого слова. Переговори з ним були напруженими, і тепер ми думаємо, що повинні діяти за принципом "все або нічого", - додав він.

Візит Віткоффа в Газу

Нагадаємо, вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф і посол США в Ізраїлі Майк Хакабі відвідали Газу.

Після візиту посланник повідомив, що провів у Газі 5 годин, щоб оцінити ситуацію і допомогти Трампу розробити план гуманітарної допомоги.

"Мета візиту - дати президенту США Дональду Трампу чітке уявлення про гуманітарну ситуацію і допомогти розробити план із доправлення продовольства і медичної допомоги населенню Гази", - ішлося в пості Віткоффа.

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ХАМАС Ізраїль Стів Віткофф Сектор Газа
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