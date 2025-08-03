США та Ізраїль працюють над планом завершення війни у Секторі Газа, - Віткофф
Спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф анонсував розробку плану із завершення війни в Секторі Газа та відбудову анклаву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Американський дипломат розповів про ці наміри родинам ізраїльських заручників, яких утримує в заручниках ХАМАС.
"У нас є дуже, дуже хороший план, над яким ми спільно працюємо з урядом Ізраїлю, з прем’єр-міністром Нетаньягу… щодо відбудови Гази. Це фактично означає завершення війни", - заявив спецпосланець під час зустрічі з родинами заручників палестинського угруповання.
Віткофф також зазначив, що ХАМАС начебто готовий скласти зброю для припинення війни. Однак представники угруповання неодноразово заявили, що не відмовляться від "збройного спротиву", якщо не буде створено "незалежну, повністю суверенну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".
Минулого тижня черговий раунд непрямих переговорів між ХАМАС та Ізраїлем, про 60-денну паузу в бойових діях у Секторі Газа та угоди щодо звільнення половини заручників, завершилися безрезультатно.
Нагадаємо, Віткофф під час зустрічі з родинами заручників також заявив, що ХАМАС готовий провести демілітаризацію. Об этом группировку просят некоторые арабские страны региона.
Однак у ХАМАС відмовилися вести переговори з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.
1 серпня Віткофф і посол США в Ізраїлі Майк Хакабі відвідали Сектор Газа. Вони займалися вивченням ситуації для розробки плану з доставки продовольства і медичної допомоги населенню анклаву.