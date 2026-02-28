Нетаньягу закликав ізраїльтян до витримки в найближчі дні

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу звернувся до громадян на тлі взаємних ударів Ірану та Ізраїлю вранці 28 лютого і закликав до витримки в найближчі дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Нетаньягу.
"Кілька хвилин тому Ізраїль і США розпочали операцію з усунення існувальної загрози з боку терористичного режиму в Ірані. Я дякую нашому великому другові, президенту Дональду Трампу, за його історичне лідерство", - сказав Нетаньягу.
Він заявив, що протягом 47 років режим аятоллів закликає до "смерті Ізраїлю" та "смерті Америки".
"Він пролив нашу кров, вбив багатьох американців і вчинив масові вбивства свого народу. Не можна допустити, щоб цей жорстокий терористичний режим озброївся ядерною зброєю, яка дозволить йому загрожувати всьому людству", - додав прем'єр.
За його словами, спільні дії Ізраїлю та США створять умови для того, щоб "хоробрий іранський народ взяв свою долю у свої руки".
"Настав час для всіх народів Ірану - персів, курдів, азербайджанців, белуджів та ахвазів - скинути ярмо тиранії та створити вільний і миролюбний Іран. Я звертаюся до вас, громадяни Ізраїлю, з проханням дотримуватися вказівок командування цивільної оборони. У найближчі дні під час операції "Ревіння лева" нам усім знадобляться терпіння і сила духу", - додав Нвтаньягу.
Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Через загрозу ударів у відповідь по всій країні оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.
Відомо, що атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. Основною метою операції названо захист американського народу та союзників.
Пізніше Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже працюють над перехопленням цілей.