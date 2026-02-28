Нетаньяху призвал израильтян к выдержке в ближайшие дни

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам на фоне взаимных ударов Ирана и Израиля утром 28 февраля и призвал к выдержке в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Нетаньяху.
"Несколько минут назад Израиль и США начали операцию по устранению существующей угрозы со стороны террористического режима в Иране. Я благодарю нашего большого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство", - сказал Нетаньяху.
Он заявил, что в течение 47 лет режим аятолл призывает к "смерти Израиля" и "смерти Америки".
"Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и совершил массовые убийства своего народа. Нельзя допустить, чтобы этот жестокий террористический режим вооружился ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству", - добавил премьер.
По его словам, совместные действия Израиля и США создадут условия для того, чтобы "храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки".
"Пришло время для всех народов Ирана - персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазов - сбросить иго тирании и создать свободный и миролюбивый Иран. Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с просьбой следовать указаниям командования гражданской обороны. В ближайшие дни во время операции "Рев льва" нам всем понадобятся терпение и сила духа", - добавил Нвтаньяху.
Напомним, сегодня, 28 февраля, Израиль начал превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Из-за угрозы ответных ударов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться вблизи укрытий.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.
Известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. Основной целью операции названа защита американского народа и союзников.
Позже Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже работают над перехватом целей.