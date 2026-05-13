Нетаньягу таємно відвідував ОАЕ після початку війни з Іраном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу здійснив таємний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів під час війни з Іраном. Під час поїздки він провів зустріч із президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За даними адміністрації прем'єр-міністра, цей візит став важливим кроком у міждержавних відносинах.
"Цей візит призвів до історичного прориву у відносинах між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами", - заявив Нетаньягу.
Як пише видання, раніше представники США підтвердили, що Ізраїль розмістив на території ОАЕ батарею протиракетної оборони "Залізний купол" разом із персоналом для її обслуговування.
Крім того, за даними The Wall Street Journal, керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Девід Барнеа щонайменше двічі відвідував Емірати для координації дій у межах конфлікту з Іраном.
Також повідомляється, що країни спільно спланували атаку на великий іранський нафтохімічний об'єкт.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу неодноразово наголошував, що військова кампанія проти Ірану наразі не завершена і попереду залишається ще багато роботи.
Паралельно з цим в Ізраїлі зростає занепокоєння щодо майбутньої політики США, зокрема через побоювання, що президент Дональд Трамп може укласти з Тегераном "невдалу угоду", яка не вирішить ключових проблем безпеки, що стали причиною конфлікту.
Крім того, на тлі цих викликів ізраїльський уряд планує поступово трансформувати відносини з Вашингтоном та протягом десяти років повністю відмовитися від щорічної американської військової допомоги у розмірі 3,8 млрд доларів, водночас продовжуючи боротьбу проти ядерного збагачення в Ірані.