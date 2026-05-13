Нетаньяху тайно посещал ОАЭ после начала войны с Ираном

Результаты встречи

По данным администрации премьер-министра, этот визит стал важным шагом в межгосударственных отношениях.

"Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил Нетаньяху.

Военное сотрудничество между странами

Как пишет издание, ранее представители США подтвердили, что Израиль разместил на территории ОАЭ батарею противоракетной обороны "Железный купол" вместе с персоналом для ее обслуживания.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, руководитель израильской разведки "Моссад" Дэвид Барнеа по меньшей мере дважды посещал Эмираты для координации действий в рамках конфликта с Ираном.

Также сообщается, что страны совместно спланировали атаку на крупный иранский нефтехимический объект.