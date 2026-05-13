RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Украины Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Нетаньяху тайно посещал ОАЭ после начала войны с Ираном

22:26 13.05.2026 Ср
2 мин
Нетаньяху провел тайные встречи в ОАЭ
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном. Во время поездки он провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом.

Результаты встречи

По данным администрации премьер-министра, этот визит стал важным шагом в межгосударственных отношениях.

"Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил Нетаньяху.

Военное сотрудничество между странами

Как пишет издание, ранее представители США подтвердили, что Израиль разместил на территории ОАЭ батарею противоракетной обороны "Железный купол" вместе с персоналом для ее обслуживания.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, руководитель израильской разведки "Моссад" Дэвид Барнеа по меньшей мере дважды посещал Эмираты для координации действий в рамках конфликта с Ираном.

Также сообщается, что страны совместно спланировали атаку на крупный иранский нефтехимический объект.

Война Израиля и США против Ирана

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что военная кампания против Ирана пока не завершена и впереди остается еще много работы.

Параллельно с этим в Израиле растет беспокойство относительно будущей политики США, в частности из-за опасений, что президент Дональд Трамп может заключить с Тегераном "неудачное соглашение", которое не решит ключевых проблем безопасности, ставших причиной конфликта.

Кроме того, на фоне этих вызовов израильское правительство планирует постепенно трансформировать отношения с Вашингтоном и в течение десяти лет полностью отказаться от ежегодной американской военной помощи в размере 3,8 млрд долларов, одновременно продолжая борьбу против ядерного обогащения в Иране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НетаньяхуИзраильОбъединенные Арабские Эмираты