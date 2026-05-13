Нетаньяху тайно посещал ОАЭ после начала войны с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном. Во время поездки он провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По данным администрации премьер-министра, этот визит стал важным шагом в межгосударственных отношениях.
"Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил Нетаньяху.
Как пишет издание, ранее представители США подтвердили, что Израиль разместил на территории ОАЭ батарею противоракетной обороны "Железный купол" вместе с персоналом для ее обслуживания.
Кроме того, по данным The Wall Street Journal, руководитель израильской разведки "Моссад" Дэвид Барнеа по меньшей мере дважды посещал Эмираты для координации действий в рамках конфликта с Ираном.
Также сообщается, что страны совместно спланировали атаку на крупный иранский нефтехимический объект.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что военная кампания против Ирана пока не завершена и впереди остается еще много работы.
Параллельно с этим в Израиле растет беспокойство относительно будущей политики США, в частности из-за опасений, что президент Дональд Трамп может заключить с Тегераном "неудачное соглашение", которое не решит ключевых проблем безопасности, ставших причиной конфликта.
Кроме того, на фоне этих вызовов израильское правительство планирует постепенно трансформировать отношения с Вашингтоном и в течение десяти лет полностью отказаться от ежегодной американской военной помощи в размере 3,8 млрд долларов, одновременно продолжая борьбу против ядерного обогащения в Иране.