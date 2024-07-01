Нетаньягу розповів, коли Ізраїль завершить війну з ХАМАС

Ізраїль буде продовжувати воювати у Секторі Газа до повної ліквідації ХАМАС та доки не будуть досягнуті всі інші цілі війни. Перспективи укладення мирної угоди слабшають.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на засіданні уряду в неділю, 30 червня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати", - зазначив глава уряду в своєму дописі у соцмережі після засідання Кабінету міністрів.

За словами Нетаньягу, метою ізраїльського уряду є звільнення всіх заручників, які утримуються в Секторі Газа, і перетворення території на таку, яка б ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю.

"Тим, хто сумнівається у досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей", - додав прем'єр-міністр.