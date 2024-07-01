Нетаньяху рассказал, когда Израиль завершит войну с ХАМАС
Израиль будет продолжать воевать в Секторе Газа до полной ликвидации ХАМАС и пока не будут достигнуты все другие цели войны. Перспективы заключения мирного соглашения слабеют.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства в воскресенье, 30 июня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Завет павших - это наша миссия. Мы будем ее выполнять", - отметил глава правительства в своей заметке в соцсети после заседания Кабинета министров.
По словам Нетаньяху, целью израильского правительства является освобождение всех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, и превращение территории в такую, которая бы никогда больше не представляла угрозы для Израиля.
"Тем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: победу ничто не может заменить. Мы не закончим войну, пока не достигнем всех этих целей", - добавил премьер-министр.
Мирный план по войне в Секторе Газа
Соединенные Штаты подталкивают Израиль согласиться на соглашение о прекращении огня, которое состоит из трех частей и поддерживается несколькими странами, в частности Францией, Великобританией, Египтом, Катаром, а также Европейской комиссией.
Соглашение включает несколько условий, в частности, вывод израильских войск из городов в Секторе Газа, предоставление гуманитарной помощи и освобождение сотен палестинских заключенных в обмен на возвращение ХАМАСу части заложников и пленных израильских солдат.
Однако напряженные дипломатические переговоры между двумя сторонами рискуют не дать результата, поскольку Израиль и ХАМАС отказываются договариваться о ходе переговоров по имплементации соглашения о прекращении огня.
ХАМАС пытается сделать переговоры сосредоточенными на обмене пленными, в то время как израильское правительство настаивает на том, что переговоры должны также касаться демилитаризации Сектора Газа.
На днях Нетаньяху заявил о готовности согласиться лишь на "частичное" соглашение о прекращении огня, которое позволит Израилю продолжать боевые действия в Секторе Газа.
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