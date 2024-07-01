Нетаньяху рассказал, когда Израиль завершит войну с ХАМАС

Израиль будет продолжать воевать в Секторе Газа до полной ликвидации ХАМАС и пока не будут достигнуты все другие цели войны. Перспективы заключения мирного соглашения слабеют.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства в воскресенье, 30 июня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Завет павших - это наша миссия. Мы будем ее выполнять", - отметил глава правительства в своей заметке в соцсети после заседания Кабинета министров. По словам Нетаньяху, целью израильского правительства является освобождение всех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, и превращение территории в такую, которая бы никогда больше не представляла угрозы для Израиля. "Тем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: победу ничто не может заменить. Мы не закончим войну, пока не достигнем всех этих целей", - добавил премьер-министр.