Нетаньягу пригрозив Катару й іншим країнам відповідальністю за притулок терористів

У своєму відеозверненні глава уряду звинуватив Доху в наданні притулку та фінансуванні ХАМАС і його лідерам "розкішних вілл та безпечного притулку".

Нетаньягу послався на резолюцію Ради Безпеки ООН, що забороняє урядам надавати притулок терористам, яка була ухвалена через два тижні після терактів 11 вересня 2001 року. І підкреслив, що нещодавній удар ізраїльської армії по Катару, було реалізовано саме згідно з її принципами.

Прем'єр також відреагував на міжнародну критику дій Ізраїлю.

"Коли Сполучені Штати ліквідували Усаму бен Ладена, ніхто не звинувачував Америку в нападі на Афганістан чи Пакистан. Натомість світ аплодував. Сьогодні він має аплодувати Ізраїлю за захист тих самих принципів", - сказав очільник уряду.

На завершення Нетаньягу нагадав про зобов'язання Ізраїлю переслідувати своїх ворогів, "де б вони не ховалися".

"Я звертаюся до Катару та всіх країн, які надають притулок терористам: або ви їх виганяєте, або притягаєте до відповідальності", - сказав глава уряду.