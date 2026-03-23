Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нетаньягу обговорив з Трампом можливу угоду з Іраном

21:22 23.03.2026 Пн
2 хв
Американський лідер бачить шанс реалізувати цілі війни через угоду
aimg Марія Науменко
фото: прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили можливість укладення угоди з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення ізраїльського прем'єра, опубліковане його офісом.

Читайте також: Іранські державні ЗМІ анонсували "сюрпризи" для США

За його словами, Трамп вважає, що військові досягнення Ізраїлю та США можуть бути використані для реалізації цілей війни дипломатичним шляхом.

"Президент Трамп вважає, що є можливість використати ті величезні досягнення, яких ми досягли спільно з американськими збройними силами, для реалізації цілей війни шляхом укладення угоди - угоди, яка захистить наші життєво важливі інтереси, - зазначив Нетаньягу.

Водночас він наголосив, що Ізраїль продовжує військові дії.

"Ми продовжуємо наносити удари як в Ірані, так і в Лівані. Ми руйнуємо ракетну та ядерну програми і продовжуємо завдавати серйозних ударів по "Хезболі", - заявив прем’єр.

Він додав, що ізраїльські сили нещодавно ліквідували ще двох ядерних науковців і продовжують операції.

"Ми захищатимемо наші життєво важливі інтереси за будь-яких обставин", - підсумував Нетаньягу.

Переговори Ірану і США

Нагадаємо, 23 березня президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена протягом п’яти днів або навіть раніше.

За його словами, домовитися про мир захотів Тегеран.На цьому тлі Трамп доручив призупинити удари по об’єктах на території Ірану.

Водночас, за даними джерел Reuters, США ведуть перемовини зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом.

Сам Калібаф це заперечив, заявивши, що жодних переговорів зі США не ведеться, і наголосив на підтримці верховного лідера Ірану.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, у Вашингтоні орієнтуються на 9 квітня як на можливу дату завершення війни. Найближчим часом очікуються переговори між США та Іраном.

