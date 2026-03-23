Нетаньягу обговорив з Трампом можливу угоду з Іраном

За його словами, Трамп вважає, що військові досягнення Ізраїлю та США можуть бути використані для реалізації цілей війни дипломатичним шляхом.

"Президент Трамп вважає, що є можливість використати ті величезні досягнення, яких ми досягли спільно з американськими збройними силами, для реалізації цілей війни шляхом укладення угоди - угоди, яка захистить наші життєво важливі інтереси, - зазначив Нетаньягу.

Водночас він наголосив, що Ізраїль продовжує військові дії.

"Ми продовжуємо наносити удари як в Ірані, так і в Лівані. Ми руйнуємо ракетну та ядерну програми і продовжуємо завдавати серйозних ударів по "Хезболі", - заявив прем’єр.

Він додав, що ізраїльські сили нещодавно ліквідували ще двох ядерних науковців і продовжують операції.

"Ми захищатимемо наші життєво важливі інтереси за будь-яких обставин", - підсумував Нетаньягу.

Переговори Ірану і США

Нагадаємо, 23 березня президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена протягом п’яти днів або навіть раніше.

За його словами, домовитися про мир захотів Тегеран.На цьому тлі Трамп доручив призупинити удари по об’єктах на території Ірану.

Водночас, за даними джерел Reuters, США ведуть перемовини зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом.