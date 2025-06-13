Нетаньягу назвав авіаудари Ізраїля по Ірану "дуже успішними"

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "дуже успішних" ударів по вищому командуванню, провідних вчених та ядерних об'єктах Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньягу, якого цитує The Times of Israel.
Коментуючи авіаудари Ізраїлю по Ірану, Нетаньягу назвав їх "дуже успішними".
"Ми завдали удару по вищому командуванню, ми завдали удару по провідним вченим, які займаються розробкою ядерної зброї, ми завдали удару по ядерних установках", - додав він у відеозверненні.
Прем'єр-міністр відзначив, що Ізраїль "накопичує досягнення", втім, "легких воєн не буває". Зокрема ізраїльтянам доведеться проводити в укриттях "набагато більше часу, ніж вони звикли до цього часу".
Цієї ночі Ізраїль розпочав операцію "Левиний народ" під час якої завдав авіаударів по території Ірану. Під обстріли потрапили іранські ядерні та військові об'єкти у Тегерані та низці інших міст.
Коментуючи обстріл президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Іран "не може мати ядерну бомбу". Водночас Вашингтон сподівається, що Тегеран повернеться до столу переговорів.
Як писали ЗМІ, внаслідок атаки був декілька разів пошкоджений "ключовий ядерний об'єкт"в іранському Натанзі.
Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.
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