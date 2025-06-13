Нетаньяху назвал авиаудары Израиля по Ирану "очень успешными"

Атака Израиля на Иран

Этой ночью Израиль начал операцию "Львиный народ" во время которой нанес авиаудары по территории Ирана. Под обстрелы попали иранские ядерные и военные объекты в Тегеране и ряде других городов.

Комментируя обстрел президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Иран "не может иметь ядерную бомбу". В то же время Вашингтон надеется, что Тегеран вернется к столу переговоров.

Как писали СМИ, в результате атаки был несколько раз поврежден "ключевой ядерный объект" в иранском Натанзе.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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