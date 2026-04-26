Нетаньягу наказав армії розпочати рішучу атаку на "Хезболлу" в Лівані

Ізраїльська армія отримала наказ завдати потужних ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані. Це ставить під загрозу і так крихке перемир'я, яке щойно продовжили на три тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим силою придушувати будь-яку активність бойовиків.
"Військовим було наказано силою атакувати цілі "Хезболли" в Лівані", - йдеться у повідомленні офісу прем'єр-міністра.
Додаткових подробиць щодо масштабів операції поки не розголошують. Це сталося після того, як бойовики випустили дві ракети по півночі Ізраїлю. Одну з них вдалося перехопити. Жертв серед ізраїльтян немає.
Агенція зазначає, що протягом ночі ізраїльська авіація атакувала ракетні установки у трьох точках на півдні Лівану. Також під удар потрапили окремі групи бойовиків.
Пізніше військові атакували об'єкти елітного підрозділу "Радван". Це спецназ "Хезболли", який вважається найбільш боєздатним.
Військові знову попередили мешканців Лівану, що їм заборонено наближатися до району річки Літані. Там тривають активні бойові зіткнення.
Угруповання "Хезболла" вже заявило, що продовжене за посередництва США перемир’я у війні з Ізраїлем є "безглуздим". "Хезболла" не є стороною угоди про перемир’я і рішуче заперечує проти прямих контактів Лівану з Ізраїлем.
Посол Ізраїлю в ООН теж допустив зрив нового перемир'я з Ліваном. Він висловив сумнів, що ліванський уряд здатен забезпечити дотримання режиму припинення вогню на півдні країни, де діє підтримувана Іраном "Хезболла".