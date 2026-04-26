Нетаньягу наказав армії розпочати рішучу атаку на "Хезболлу" в Лівані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим силою придушувати будь-яку активність бойовиків.

"Військовим було наказано силою атакувати цілі "Хезболли" в Лівані", - йдеться у повідомленні офісу прем'єр-міністра.

Додаткових подробиць щодо масштабів операції поки не розголошують. Це сталося після того, як бойовики випустили дві ракети по півночі Ізраїлю. Одну з них вдалося перехопити. Жертв серед ізраїльтян немає.

Елітні підрозділи "Радван" під вогнем

Агенція зазначає, що протягом ночі ізраїльська авіація атакувала ракетні установки у трьох точках на півдні Лівану. Також під удар потрапили окремі групи бойовиків.

Пізніше військові атакували об'єкти елітного підрозділу "Радван". Це спецназ "Хезболли", який вважається найбільш боєздатним.

Військові знову попередили мешканців Лівану, що їм заборонено наближатися до району річки Літані. Там тривають активні бойові зіткнення.