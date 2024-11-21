Нетаньягу блокує створення державної комісії з розслідування атаки ХАМАСу 7 жовтня, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу проштовхує до парламенту закон, що забороняє створення державної комісії з розслідування терористичної атаки палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Замість неї глава уряду пропонує створити іншу комісію, щоб знизити ризик імовірної відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Зазначається, що замість державної комісії, законопроект дозволить створити політичну комісію з розслідування, яку очолять один депутат від коаліції та один депутат від опозиції. До неї також увійдуть високопоставлені чиновники служби безпеки.
Нетаньягу неодноразово відтерміновував створення державної слідчої комісії, яка є органом, що має найширші повноваження до ухвалення ізраїльського законодавства для розслідування прорахунків уряду, які уможливили смертоносні атаки ХАМАСу. Прем'єр стверджував, що всі розслідування слід відкласти до завершення бойових дій у Секторі Газа.
Днями ізраїльська газета "Гаом" повідомила, що Нетаньягу обмірковує можливість створення альтернативного "спеціального комітету" для розслідування цього питання.
Лідер опозиції Яїр Лапід попередив, що політична слідча комісія "не може і не буде створена".
"Ми будемо голосувати лише за державну слідчу комісію", - сказав він.
Депутат Мейрав Бен Арі з партії Лапіда "Єш Атід" також виступає проти цього плану і обіцяє, що опозиція "не буде співпрацювати" зі спробою Нетаньягу "уникнути відповідальності за масові вбивства 7 жовтня".
"Ми використаємо кожне парламентське право, яке у нас є, щоб торпедувати (не допустити. - ред.) закони", - зазначила вона.
7 жовтня 2023 року бойовики палестинського угруповання ХАМАС вторгнулися на територію Ізраїлю з Сектора Газа. За перші дні вторгнення загинули понад 1200 ізраїльтян, ще 250 людей були взяті у заручники.
З кінця жовтні Армія оборони Ізраїлю проводить у Секторі Газа військову операцію зі знищення терористів й організації ХАМАС. Внаслідок бойових дій у регіоні загинула велика кількість цивільних жителів. За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, кількість жертв сягає кількох десятків тисяч осіб.
США та низка країн ЄС критикують ізраїльський уряд за надмірно жорсткі методи ведення війни та порушення гуманітарного права.
Сенат США може ухвалити законопроект про блокування продажу зброї Ізраїлю. Причиною є блокування країною гуманітарної допомоги, якої гостро потребують палестинські цивільні особи в Газі.
Раніше ХАМАС відхилив пропозицію Єгипту щодо припинення вогню та обміну заручниками в Секторі Газа.
За даними ЗМІ, у жовтні Ізраїль міг обміняти тіло ліквідованого лідера ХАМАСу Яхью Сінвара в обмін на визволення заручників у Секторі Газа.
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