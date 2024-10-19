Ізраїль може обміняти тіло глави ХАМАС на заручників, - CNN

Днями Ізраїль офіційно підтвердив ліквідацію лідера ХАМАСу Яхью Сінвара. Тепер його тіло може стати "розмінною монетою" в обмін на визволення ізраїльських заручників у Газі.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, останки Сінвара наразі зберігаються в секретному місці в Ізраїлі після того, як він був убитий ізраїльськими військами на півдні Гази.

За словами двох джерел CNN, питання визволення заручників, швидше за все, стане пріоритетом для Ізраїлю. Цей момент враховуватиметься при ухваленні рішення про те, як використовувати останки людини, яку ізраїльська держава звинувачує в організації терактів 7 жовтня 2023 року.

CNN пише, що наразі в Газі залишаються понад 100 заручників, яких полонили під час атак під керівництвом ХАМАС. Один ізраїльський чиновник повідомив, що тепер влада Ізраїлю зважує, як "швидко чинити тиск" на ХАМАС, щоб їх відпустили.

"Якщо ХАМАС хоче обміняти його останки на ізраїльтян, живих чи мертвих, тоді добре", - сказав дипломат.

Обидва джерела погодилися, що Сінвара можна розглядати як "розмінну монету". І обмін тіла на заручників, певно, єдиний спосіб повернути останки лідера ХАМАС у Газу. В іншому випадку, за словами співрозмовника, його передача не відбудеться.

У той же час дипломатичне джерело заявило, що повернення останків Сінвара до Гази за будь-яких обставин є ризиком згуртувати прихильників ХАМАС. Зокрема, якщо голову угруповання буде поховано у Газі, то місце поховання може стати святинею для послідовників.

Учора в офісі президента Ізраїлю повідомили, що прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху та глава держави Іцхак Герцог провели нараду з питань безпеки. Воно було присвячене "значному вікну можливостей", яке являє собою вбивство Сінвара для повернення заручників.

Днем раніше, 17 жовтня, Нетаньяху у своєму виступі закликав членів ХАМАС, які все ще утримують ізраїльських заручників, скласти зброю та повернути бранців. Він заявив, що тому, хто це зробить, буде дозволено "вийти та вижити".