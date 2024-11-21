Нетаньяху блокирует создание госкомиссии по расследованию атаки ХАМАСа 7 октября, - СМИ

Отмечается, что вместо государственной комиссии, законопроект позволит создать политическую комиссию по расследованию, которую возглавят один депутат от коалиции и один депутат от оппозиции. В нее также войдут высокопоставленные чиновники службы безопасности.

Нетаньяху неоднократно откладывал создание государственной следственной комиссии, которая является органом, имеющим широкие полномочия до принятия израильского законодательства для расследования просчетов правительства, которые сделали возможными смертоносные атаки ХАМАСа. Премьер утверждал, что все расследования необходимо отложить до завершения боевых действий в Секторе Газа.

На днях израильская газета "Гаом" сообщила, что Нетаньяху обдумывает возможность создания альтернативного "специального комитета" для расследования этого вопроса.

Лидер оппозиции Яир Лапид предупредил, что политическая следственная комиссия "не может и не будет создана".

"Мы будем голосовать только за государственную следственную комиссию", - сказал он.

Депутат Мейрав Бен Ари из партии Лапида "Эш Атид" также выступает против этого плана и обещает, что оппозиция "не будет сотрудничать" с попыткой Нетаньяху "избежать ответственности за массовые убийства 7 октября".

"Мы используем каждое парламентское право, которое у нас есть, чтобы торпедировать (не допустить. - ред.) законы", - отметила она.