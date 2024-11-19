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США можуть заблокувати продаж зброї Ізраїлю: що відомо

Вівторок 19 листопада 2024 02:07
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США можуть заблокувати продаж зброї Ізраїлю: що відомо Фото: прапор США (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу Сенат США має проголосувати за законопроект, який заблокує продаж зброї Ізраїлю. Мова йде про деякі її види.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що документ підтримують законодавці, які стверджують, що Ізраїль перешкоджає гуманітарній допомозі, якої гостро потребують палестинські цивільні особи в Газі.

"Резолюції несхвалення" подав сенатор Берні Сандерс, незалежний депутат, який співпрацює із демократами. Однак, у зв'язку із сильною двопартійною підтримкою Ізраїлю, очікується, що резолюції не буде ухвалено. У той же час, прихильники сподіваються, що вони спонукають уряд Ізраїлю та адміністрацію президента США Джо Байдена зробити більше для захисту мирних жителів у Газі.

Як пише Reuters, дві резолюції, написані спільно з сенаторами-демократами Джеффом Мерклі та Пітером Уелчем, блокують продаж 120-міліметрових мінометних снарядів та спільних боєприпасів прямого наведення (JDAMS).

Третя резолюція, автором якої є сенатор-демократ Браян Шатц, блокує продаж танкових снарядів.

Сандерс у заяві зазначив, що війна Ізраїлю в Газі велася практично лише з використанням американської зброї та 18 млрд доларів платників податків США.

"Ізраїль скидав надані США 2000-фунтові бомби на густонаселені райони, вбивав сотні мирних жителів, щоб знищити жменьку бойовиків ХАМАС, і не докладав особливих зусиль, щоб розрізняти мирних жителів і комбатантів. Ці дії аморальні і не законні".

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