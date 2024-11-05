Блінкен заявив, що ХАМАС відхилив мирну пропозицію Єгипту щодо Сектору Газа

Бойовики ХАМАС не погодилися на короткострокове припинення вогню у Секторі Газа та звільнення чотирьох заручників. Така пропозиція для палестинської організації та Ізраїлю раніше була озвучена Єгиптом.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Держдепу .

Зазначається, що вчора глава зовнішньополітичного відомства США провів розмову з міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абделатті, зокрема для обговорення ситуації на Близькому Сході.

"Держсекретар наголосив на важливості припинення війни в Газі, забезпечення звільнення всіх заручників, а також збільшення та стабільності доставки гуманітарної допомоги", - розповіли у Держдепі Штатів.

Разом з тим Блінкен зазначив, що ХАМАС "знову відмовився звільнити навіть обмежену кількість заручників, щоб забезпечити припинення вогню та допомогу жителям Гази", додали в американському відомстві.

"Він обговорив важливість встановлення шляху для постконфліктного періоду, який забезпечує управління, безпеку та відбудову", - додали у Держдепі.

У чому полягала пропозиція Єгипту

Близько тижня тому стало відомо, що Єгипет висунув мирну пропозицію по Газі, яка мала б початися з попереднього припинення вогню на 48 годин, протягом якого бойовики ХАМАС мали б підготуватись до звільнення чотирьох ізраїльських заручників. За даними ЗМІ, терористи повинні були відпустити їх протягом наступних 10 днів.

Президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сіссі запропонував оголосити дводенне перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем наприкінці жовтня. За його словами, пропозиція також включає звільнення деяких палестинських ув'язнених і доставку гуманітарної допомоги в анклав.

Як пише ізраїльське видання The Times of Israel, четверо заручників мали підпадати під так звану гуманітарну категорію - тобто вони мали бути або жінками, або людьми похилого віку, або хворими.

При цьому арабські дипломати розповіли ізраїльським ЗМІ, що Тель-Авів, своєю чергою, мав звільнити приблизно сотню палестинських ув'язнених.

Крім того, протягом 12-денної угоди Ізраїль та ХАМАС мали б провести переговори стосовно більш тривалого припинення вогню.

Позиція ХАМАС

Бойовики ХАМАС не захотіли відступити від пропозиції, яка була оголошена на початку липня, та передбачає відмову від своєї ключової вимоги щодо чіткого зобов'язання ізраїльської сторони остаточно припинити бойові дії у регіоні.

Дана пропозиція також містила низку нових умов і була відхилена ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Він, своєю чергою, додав свої власні нові вимоги до угоди, включно з тим, щоб Ізраїль міг зберегти свою військову присутність у Філадельфійському та Нецарімському коридорах.