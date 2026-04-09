Нетаньяху анонсировал прямые переговоры с Ливаном после бомбардировок

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерении начать прямые переговоры с Ливаном, чтобы установить мир и разоружить "Хезболлу".

Трагедия и дипломатическое давление

Выступление Нетаньяху состоялось на фоне сильнейшей бомбардировки Ливана во время конфликта, где погибло более 250 человек.

Это обострило ситуацию на Ближнем Востоке и повлияло на недавно объявленное Дональдом Трампом 14-дневное перемирие в Иране, объявленное поздно во вторник после шести недель боевых действий.

Власти Пакистана готовились к первому раунду переговоров между США и Ираном, в частности ограничив передвижения в столице Исламабад.

Однако Иран пока не ослабил блокаду Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа, и только один танкер и пять балкеров прошли в течение первых 24 часов перемирия, тогда как до войны маршрут обслуживал примерно 140 судов ежедневно.

Прямые переговоры с Ливаном

Нетаньяху, правительство которого в прошлом месяце отклонило предложение о прямых переговорах с Бейрутом, заявил, что дал поручение начать переговоры как можно скорее.

Они должны включать вопросы разоружения "Хезболлы" и установления стабильных мирных отношений.

"В свете неоднократных просьб Ливана начать прямые переговоры с Израилем, я вчера поручил кабинету министров как можно скорее начать прямые переговоры с Ливаном", - сказал Нетаньяху. "Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном".

Позиция Ливана и роль США

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что ведет дипломатический процесс, который международные партнеры воспринимают положительно.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что Ливан настаивает на временном прекращении огня, чтобы начать более широкие переговоры с Израилем.

Дата и место встречи еще не определены, однако Ливан считает США ключевым посредником и гарантом любого соглашения.