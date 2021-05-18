Нетаньхяу пообещал жесткий ответ на каждую выпущенную ракету по Израилю

Израиль будет жестко отвечать на каждую выпущенную ракету из Сектора Газа. Военная операция по нанесению ударов по инфраструктуре радикальных группировок будет продолжаться еще несколько дней.

"Операция продолжится еще несколько дней. Если после ее завершения ракетные пуски продолжатся, то мы будем реагировать очень жестко", - сказал Нетаньяху

Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками продолжаются четвертные сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Вчера палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.