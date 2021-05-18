RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нетаньхяу пообіцяв жорстку відповідь на кожну випущену ракету по Ізраїлю

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ізраїль буде жорстко відповідати на кожну випущену ракету з Сектора Газа. Військова операція з нанесення ударів по інфраструктурі радикальних угруповань триватиме ще кілька днів.

Про це в ході зустрічі з мерами ізраїльських міст заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, передає The Times of Israel.

"Операція продовжиться ще кілька днів. Якщо після її завершення ракетні пуски продовжаться, то ми будемо реагувати дуже жорстко", - сказав Нетаньяху

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями триває четвертну добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Вчора палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. У свою чергу євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їх магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІзраїльСектор ГазаобстрелНетаньяху