"Нет необходимости": Шойгу о применении ядерного оружия в Украине
В России отреагировали на информацию о возможном применении ядерного оружия в Украине. Москва якобы не видит в этом необходимости.
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Новости.
"Распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе "спецоперации" в Украине российского тактического ядерного оружия, либо о готовности применить химическое оружие - все эти вбросы являются ложью. С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие в Украине", - сказал он.
Шойгу утверждает, что главное назначение российских ядерных вооружений - "сдерживание ядерной атаки, его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами".
Напомним, в США отметили, что в случае применения ядерного оружия в Украине, это будет иметь "серьезные последствия" для всего мира.
Ранее РБК-Украина сообщало о вероятности применения Россией ядерного оружия против Украины.
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