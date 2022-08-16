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"Нет необходимости": Шойгу о применении ядерного оружия в Украине

Новина українською →
Москва, Вторник 16 августа 2022 10:43
"Нет необходимости": Шойгу о применении ядерного оружия в Украине Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

В России отреагировали на информацию о возможном применении ядерного оружия в Украине. Москва якобы не видит в этом необходимости.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Новости.

"Распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе "спецоперации" в Украине российского тактического ядерного оружия, либо о готовности применить химическое оружие - все эти вбросы являются ложью. С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие в Украине", - сказал он.

Шойгу утверждает, что главное назначение российских ядерных вооружений - "сдерживание ядерной атаки, его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами".

Напомним, в США отметили, что в случае применения ядерного оружия в Украине, это будет иметь "серьезные последствия" для всего мира.

Ранее РБК-Украина сообщало о вероятности применения Россией ядерного оружия против Украины.

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