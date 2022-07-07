Эксперт оценил вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины

Президент России Владимир Путин готов к применению ядерного оружия в Украине. Однако он учитывает четкие сигналы об ответном ударе со стороны США и Британии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По словам эксперта, российский президент также может прибегнуть к уничтожению одно из ядерных объектов на территории нашей страны.

"Именно поэтому он в первый день захватил Чернобыльскую станцию, а затем бросил огромные усилия по захвату Запорожской атомной станции. Но насколько это ему может удаться - это уже вопрос", - считает Бадрак.

Эксперт не уверен, что Путину это удастся, поскольку он получит мощные ответные удары со стороны Соединенных Штатов и Великобритании.

"Они уже об этом предупредили Путина. Поэтому я думаю, что он будет это учитывать", - отметил он.