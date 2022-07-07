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Эксперт оценил вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 08:38
Эксперт оценил вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины Фото: Путин готов к применению ядерного оружия в Украине (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент России Владимир Путин готов к применению ядерного оружия в Украине. Однако он учитывает четкие сигналы об ответном ударе со стороны США и Британии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По словам эксперта, российский президент также может прибегнуть к уничтожению одно из ядерных объектов на территории нашей страны.

"Именно поэтому он в первый день захватил Чернобыльскую станцию, а затем бросил огромные усилия по захвату Запорожской атомной станции. Но насколько это ему может удаться - это уже вопрос", - считает Бадрак.

Эксперт не уверен, что Путину это удастся, поскольку он получит мощные ответные удары со стороны Соединенных Штатов и Великобритании.

"Они уже об этом предупредили Путина. Поэтому я думаю, что он будет это учитывать", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч" и "Град", а также танки и бронетранспортеры.

С точки зрения безопасности такие действия оккупантов могут привести к катастрофическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы.

Кроме того, по мнению главы украинской разведки Кирилла Буданова, в Москве четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад Российской Федерации.

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