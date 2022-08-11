США сочтут неприемлемым применение ядерного оружия в войне РФ против Украины
Фото: США сочтут неприемлемым применение ядерного оружия в войне РФ против Украины (Samuel Corum/Getty Images)
В США отметили, что в случае применения ядерного оружия в Украине, это будет иметь "серьезные последствия" для всего мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Стратегического командования Вооруженных сил США адмирала Чарльза Ричарда.
Адмирал Ричард заявил, что если Россия решится на использование ядерного оружия в войне против Украины, то это будет иметь последствия по всему миру.
"Применение ядерного оружия в этой войне было бы абсолютно неприемлемым и для нас, и для остального мира", - сказал адмирал.
Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало о вероятности применения Россией ядерного оружия против Украины.
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