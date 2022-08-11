США сочтут неприемлемым применение ядерного оружия в войне РФ против Украины

В США отметили, что в случае применения ядерного оружия в Украине, это будет иметь "серьезные последствия" для всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Стратегического командования Вооруженных сил США адмирала Чарльза Ричарда .

Адмирал Ричард заявил, что если Россия решится на использование ядерного оружия в войне против Украины, то это будет иметь последствия по всему миру.

"Применение ядерного оружия в этой войне было бы абсолютно неприемлемым и для нас, и для остального мира", - сказал адмирал.