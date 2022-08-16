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"Немає необхідності": Шойгу про застосування ядерної зброї в Україні

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Москва, Вівторок 16 серпня 2022 10:43
"Немає необхідності": Шойгу про застосування ядерної зброї в Україні Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії відреагували на інформацію про можливе застосування ядерної зброї в Україні. Москва нібито не бачить в цьому необхідності.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає РБК-Україна з посиланням на РИА-Новости.

"Поширюються домисли про нібито підготовлюване застосування в ході "спецоперації" в Україні російської тактичної ядерної зброї, або про готовність застосувати хімічну зброю - всі ці вкидання є брехнею. З військової точки зору немає необхідності застосовувати ядерну зброю в Україні", - сказав він.

Шойгу стверджує, що головне призначення російських ядерних озброєнь - "стримування ядерної атаки, його використання обмежується надзвичайними обставинами".

Нагадаємо, у США зазначили, що у разі застосування ядерної зброї в Україні, це матиме "серйозні наслідки" для всього світу.

Раньше РБК-Україна повідомляло про ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України.

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