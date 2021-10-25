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Их нет: Лавров высказался об отношениях России и НАТО

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Москва, Понедельник 25 октября 2021 21:06
Их нет: Лавров высказался об отношениях России и НАТО Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и НАТО не являются катастрофическими. По его словам, они полностью отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что катастрофическим может быть только то, что реально существует", - цитирует агентство заявление Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Лавров также подчеркнул, что у России нет никаких отношений с НАТО.

Напомним, Россия приняла решение с ноября приостановить работу представительства при НАТО.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал этот шаг Москвы досадным, отметив при этом, что Альянс остается открытым для диалога.

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НАТО Российская Федерация Лавров
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