Столтенберг о закрытии миссии России при НАТО: Альянс все еще открыт для диалога

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на решение России о закрытии представительства при НАТО . По его словам, несмотря на это, Альянс остается открытым к диалогу с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга .

"Этот шаг не способствует развитию взаимного диалога и взаимопонимания. Нам очень досадно это отмечать. Однако политика НАТО остается неизменной - мы остаемся открытыми для диалога, в частности в рамках совета Россия - НАТО", - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что НАТО продолжит усиливать сдерживание России и оборонные возможности.

"Мы обеспечим наличие сил и средств для защиты наших стран. Мы также осмотрим то, чего мы достигли для реагирования на вызов от российских ядерных ракет", - добавил он.