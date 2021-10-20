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Столтенберг о закрытии миссии России при НАТО: Альянс все еще открыт для диалога

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Брюссель, Среда 20 октября 2021 17:00
Столтенберг о закрытии миссии России при НАТО: Альянс все еще открыт для диалога Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на решение России о закрытии представительства при НАТО. По его словам, несмотря на это, Альянс остается открытым к диалогу с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

"Этот шаг не способствует развитию взаимного диалога и взаимопонимания. Нам очень досадно это отмечать. Однако политика НАТО остается неизменной - мы остаемся открытыми для диалога, в частности в рамках совета Россия - НАТО", - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что НАТО продолжит усиливать сдерживание России и оборонные возможности.

"Мы обеспечим наличие сил и средств для защиты наших стран. Мы также осмотрим то, чего мы достигли для реагирования на вызов от российских ядерных ракет", - добавил он.

Напомним, ранее в НАТО заявляли, что сожалеют о решении России.

А в Германии отметили, что отношения между НАТО и Россией еще больше ухудшились.

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НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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