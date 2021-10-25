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Їх немає: Лавров висловився про відносини Росії і НАТО

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Москва, Понеділок 25 жовтня 2021 21:06
Їх немає: Лавров висловився про відносини Росії і НАТО Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Відносини між Росією і НАТО не можна назвати катастрофічними, тому що катастрофічним може бути тільки те, що реально існує", - цитує агентство заяву Лаврова за підсумками переговорів з главою МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Лавров також підкреслив, що у Росії немає ніяких відносин з НАТО.

Нагадавши, Росія прийняла рішення з листопада призупинити роботу представництва при НАТО.

Відзначити, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав цей крок Москви прикрим, зазначивши при цьому, що Альянс залишається відкритим для діалогу.

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НАТО Російська Федерація Лавров
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