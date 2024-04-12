Нестача систем ППО в України допомагає росіянам захопити Часів Яр, - ISW

У звіті посилаються на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби виданню The Washington Post від 10 квітня, в якому чиновник заявив про потребу ЗСУ в зенітно-ракетних комплексах Patriot для захисту населених пунктів і прифронтових територій від балістичних ракет, зокрема аеробалістичних ракет "Кинджал".

Експерти ISW зазначають, що російські удари змусили Київ ухвалювати складні рішення між покриттям системами ППО великих населених пунктів у тилу й активних районів на передовій.

У звіті констатується, що Росія використовує деградовану парасольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу й обмежити оборонно-промисловий потенціал України. Водночас, російські сухопутні війська користуються своєю здатністю завдавати повітряних ударів по передових позиціях ЗСУ для повільного, але впевненого здобуття перемог.

"ISW продовжує оцінювати, що розріджене та непослідовне покриття протиповітряної оборони вздовж фронту, ймовірно, сприяло інтенсифікації російських ударів керованими та некерованими планерними бомбами, які війська РФ тактично використовували під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року і які, як видається, знову застосовують під час нинішніх наступальних операцій біля Часів Яру", - йдеться у звіті.