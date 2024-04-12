Недостаток систем ПВО в Украине помогает россиянам захватить Часов Яр, - ISW

Дефицит систем противовоздушной обороны стал причиной активизации ударов россиянами авиабомбами по прифронтовым районам и может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете ссылаются на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post от 10 апреля, в котором чиновник заявил о потребности ВСУ в зенитно-ракетных комплексах Patriot для защиты населенных пунктов и прифронтовых территорий от баллистических ракет, в частности аэробаллистических ракет "Кинжал".
Эксперты ISW отмечают, что российские удары заставили Киев принимать сложные решения между покрытием системами ПВО крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.
В отчете констатируется, что Россия использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины. В то же время, российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по передовым позициям ВСУ для медленного, но уверенного одержания побед.
"ISW продолжает оценивать, что разреженное и непоследовательное покрытие противовоздушной обороны вдоль фронта, способствовало интенсификации российских ударов управляемыми и неуправляемыми планерными бомбами, которые войска РФ тактически использовали во время захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года и которые, как демонстрируется, снова применяют во время нынешних наступательных операций вблизи города Часов Яр", - говорится в отчете.
В конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией.
Украина нуждается в 25 ЗРК Patriot для защиты городов от постоянных российских обстрелов.
Министерство иностранных дел Украины нашло сто свободных систем ПВО Patriot по миру, которые можно передать ВСУ, но сейчас страна сосредотачивается только на семи. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не готов передать Украине даже эти семь систем.
В администрации президента США Джо Байдена недовольны задержкой помощи Украине, но не имеют "плана Б".
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