ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки систем Patriot потрібно Україні для захисту від російських атак: відповідь Повітряних сил

Четвер 11 квітня 2024 15:30
UA EN RU
Скільки систем Patriot потрібно Україні для захисту від російських атак: відповідь Повітряних сил Ілюстративне фото: стало відомо, скільки Patriot потрібно Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує передачі 25 систем протиповітряної оборони Patriot для того, щоб захистити міста від постійних російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша.

"Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога", - наголосив Євлаш.

За його словами, нашим захисникам не вистачає й інших засобів ППО, які б могли захистити небо.

Євлаш також уточнив, що бійцям ЗСУ потрібні переносні комплекси, які використовують мобільні вогневі групи.

Patriot для України

Нагадаємо, російські окупанти ще з минулого місяця посилили обстріли України. Під час своїх атак ворог, зокрема, застосовує балістичні ракети.

Зараз Україна має лише кілька систем ППО, які здатні знищувати балістику. Одна з них - Patriot. На тлі посилення обстрілів українські чиновники вже неодноразово закликали союзників передати додаткові ЗРК Patriot.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна знайшла 100 вільних систем у всьому світі. Але спочатку наша країна хоче отримати сім.

Така кількість систем Patriot зможе охопити оборону найбільших міст України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Допомога Україні Військова допомога Повітряні сили України Війна Росії проти України
NEWS
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні