Скільки систем Patriot потрібно Україні для захисту від російських атак: відповідь Повітряних сил

Ілюстративне фото: стало відомо, скільки Patriot потрібно Україні (Getty Images)

Україна потребує передачі 25 систем протиповітряної оборони Patriot для того, щоб захистити міста від постійних російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша.

"Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога", - наголосив Євлаш. За його словами, нашим захисникам не вистачає й інших засобів ППО, які б могли захистити небо. Євлаш також уточнив, що бійцям ЗСУ потрібні переносні комплекси, які використовують мобільні вогневі групи.