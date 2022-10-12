Неспроможність Росії здобути перевагу в повітрі виключає килимові бомбардування України, - ISW

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Головна мета масованого обстрілу 10 жовтня

В Інституті вивчення війни припускають, що головною метою масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня було відновлення публічного іміджу Міністерства оборони РФ.

Аналітики вказали, що атака була запланова ще до призначення Суровікіна новим командувачем окупаційних військ в Україні та відбулася б незалежно від того, чи вступив би він на цю посаду.

"Також Суровікіна могли призначити саме для того, щоби реанімувати хороше ставлення до Міноборони Росії після низки провалів", - додали в ISW.