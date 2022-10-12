Неспроможність Росії здобути перевагу в повітрі виключає килимові бомбардування України, - ISW

Простір бойових дій в Україні принципово відрізняється від того, який був у Сирії. У зв'язку з цим Росія стикається із зовсім іншими викликами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Інститут вивчення війни (ISW).
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В Інституті вивчення війни припускають, що головною метою масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня було відновлення публічного іміджу Міністерства оборони РФ.
Аналітики вказали, що атака була запланова ще до призначення Суровікіна новим командувачем окупаційних військ в Україні та відбулася б незалежно від того, чи вступив би він на цю посаду.
"Також Суровікіна могли призначити саме для того, щоби реанімувати хороше ставлення до Міноборони Росії після низки провалів", - додали в ISW.
Нагадаємо, у Брюселі 12 жовтня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України. Однією з головних тем стане обговорення поставок систем ППО.
До слова, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання Україною німецьких систем ППО IRIS-T і анонсував поставку американських NASAMS.
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