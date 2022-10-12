Неспособность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины, - ISW

Пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от того, как было в Сирии. В этой связи Россия сталкивается с совсем другими вызовами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Напомним, в Брюсселе 12 октября состоится заседание Контактной группы по обороне Украины. Одной из главных тем станет обсуждение поставок систем ПВО.
К слову, министр обороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку американских NASAMS.
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