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Неспособность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины, - ISW

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Среда 12 октября 2022 05:18
Неспособность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины, - ISW Фото: Неспособность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олег Васкив

Пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от того, как было в Сирии. В этой связи Россия сталкивается с совсем другими вызовами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Россия не сможет "сириизировать" войну главным образом из-за неспособности получить преимущество в воздухе, что исключает способность начать масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине, как те, что она проводила в Сирии", - отметили аналитики.

В ISW оценили, что российские воздушные операции в Сирии были бы заметно другими, если бы проводились в спорном воздушном пространстве или в более сложной среде ПВО, как это происходит в Украине.

"Очень маловероятно, что роль Сергея Суровикина (известного своими приказами обстрелов гражданских объектов в Сирии - ред), как командующего оккупационными войсками повлечет за собой фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине, пока западные союзники будут продолжать поставлять Киеву системы ПВО, необходимы для того, чтобы не дать Москве получить преимущество в воздухе", - подчеркнули специалисты.

Напомним, в Брюсселе 12 октября состоится заседание Контактной группы по обороне Украины. Одной из главных тем станет обсуждение поставок систем ПВО.

К слову, министр обороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку американских NASAMS.

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