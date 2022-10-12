Неспособность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины, - ISW

Пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от того, как было в Сирии. В этой связи Россия сталкивается с совсем другими вызовами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Россия не сможет "сириизировать" войну главным образом из-за неспособности получить преимущество в воздухе, что исключает способность начать масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине, как те, что она проводила в Сирии", - отметили аналитики.

В ISW оценили, что российские воздушные операции в Сирии были бы заметно другими, если бы проводились в спорном воздушном пространстве или в более сложной среде ПВО, как это происходит в Украине.