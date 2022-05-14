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Неспособна достичь целей в Украине. РФ "смогла навязать" свое руководство только в Херсоне, - Британия

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Лондон, Суббота 14 мая 2022 09:05
Неспособна достичь целей в Украине. РФ "смогла навязать" свое руководство только в Херсоне, - Британия Фото: Пророссийское "руководство" удалось навязать только в Херсоне, что говорит о неспособности РФ достичь своих целей в Украине (twitter-com-nashaniva)
Автор: Валерия Полищук

Навязанная Россией военно-гражданская администрация в Херсоне объявила, что будет просить Россию включить Херсонскую область в состав РФ. Центральной частью первоначального плана вторжения России было использование подтасованных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Тот факт, что России удалось навязать пророссийское местное руководство только в Херсоне, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что если Россия проведет в Херсоне референдум о присоединении, она почти наверняка будет манипулировать его результатами, чтобы показать явное большинство за выход из состава Украины.

"Жители Херсонской области, скорее всего, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией", - подытожили в ведомстве.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля с нескольких направлений. В первые дни российские войска смогли продвинуться к Киеву, Харькову, Херсону и Николаеву. Впоследствии оккупанты отступили от украинской столицы и вернулись на территорию РФ.

Накануне стало известно, что оккупационные власти Херсонской области хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой "присоединить регион к РФ". Тем временем у Путина не исключают такой сценарий, но настаивают, чтобы "все было легитимно как с Крымом".

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