Неспособна достичь целей в Украине. РФ "смогла навязать" свое руководство только в Херсоне, - Британия
Навязанная Россией военно-гражданская администрация в Херсоне объявила, что будет просить Россию включить Херсонскую область в состав РФ. Центральной частью первоначального плана вторжения России было использование подтасованных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
"Тот факт, что России удалось навязать пророссийское местное руководство только в Херсоне, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что если Россия проведет в Херсоне референдум о присоединении, она почти наверняка будет манипулировать его результатами, чтобы показать явное большинство за выход из состава Украины.
"Жители Херсонской области, скорее всего, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией", - подытожили в ведомстве.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля с нескольких направлений. В первые дни российские войска смогли продвинуться к Киеву, Харькову, Херсону и Николаеву. Впоследствии оккупанты отступили от украинской столицы и вернулись на территорию РФ.
Накануне стало известно, что оккупационные власти Херсонской области хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой "присоединить регион к РФ". Тем временем у Путина не исключают такой сценарий, но настаивают, чтобы "все было легитимно как с Крымом".
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