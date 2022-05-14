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Нездатна досягти цілей в Україні. РФ "змогла нав'язати" своє керівництво тільки в Херсоні, - Британія

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Лондон, Субота 14 травня 2022 09:05
Нездатна досягти цілей в Україні. РФ "змогла нав'язати" своє керівництво тільки в Херсоні, - Британія Фото: проросійське "керівництво" вдалося нав'язати тільки в Херсоні, що говорить про нездатність РФ досягти своїх цілей в Україні (twitter-com-nashaniva)
Автор: Валерія Поліщук

Нав'язана Росією військово-цивільна адміністрація в Херсоні оголосила, що проситиме Росію включити Херсонську область до складу РФ. Центральною частиною початкового плану вторгнення Росії було використання підтасованих референдумів для передачі більшості регіонів України під довгострокову проросійську владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Той факт, що Росії вдалося нав'язати проросійське місцеве керівництво тільки в Херсоні, підкреслює нездатність російського вторгнення домогтися прогресу в досягненні своїх політичних цілей в Україні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що якщо Росія проведе в Херсоні референдум про приєднання, вона майже напевно буде маніпулювати його результатами, щоб показати явну більшість за вихід зі складу України.

"Жителі Херсонської області, швидше за все, продовжать демонструвати свою незгоду з російською окупацією", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого з декількох напрямків. У перші дні російські війська змогли просунутися до Києва, Харкова, Херсона і Миколаєва. Згодом окупанти відступили від української столиці і повернулися на територію РФ.

Напередодні стало відомо, що окупаційна влада Херсонської області хоче звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням "приєднати Регіон до РФ". Тим часом у Путіна не виключають такий сценарій, але наполягають, щоб "все було легітимно як з Кримом".

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Херсон Великобританія Війна Росії проти України
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