Нездатна досягти цілей в Україні. РФ "змогла нав'язати" своє керівництво тільки в Херсоні, - Британія

Нав'язана Росією військово-цивільна адміністрація в Херсоні оголосила, що проситиме Росію включити Херсонську область до складу РФ. Центральною частиною початкового плану вторгнення Росії було використання підтасованих референдумів для передачі більшості регіонів України під довгострокову проросійську владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

"Той факт, що Росії вдалося нав'язати проросійське місцеве керівництво тільки в Херсоні, підкреслює нездатність російського вторгнення домогтися прогресу в досягненні своїх політичних цілей в Україні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що якщо Росія проведе в Херсоні референдум про приєднання, вона майже напевно буде маніпулювати його результатами, щоб показати явну більшість за вихід зі складу України.

"Жителі Херсонської області, швидше за все, продовжать демонструвати свою незгоду з російською окупацією", - підсумували у відомстві.