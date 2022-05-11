ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Песков о присоединении Херсонской области к РФ: должно быть легитимно, как это было с Крымом

Новина українською →
Москва, Среда 11 мая 2022 14:09
Песков о присоединении Херсонской области к РФ: должно быть легитимно, как это было с Крымом Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ якобы должны сами жители. При этом процедура должна быть "легитимной".

"Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - заявил Песков.

Напомним, сегодня стало известно, что оккупационные власти Херсонской области планируют обратиться к Владимиру Путину, чтобы попросить включить регион в состав России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Российская Федерация Песков
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы