Песков о присоединении Херсонской области к РФ: должно быть легитимно, как это было с Крымом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости .

По его словам, вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ якобы должны сами жители. При этом процедура должна быть "легитимной".

"Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - заявил Песков.