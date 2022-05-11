Песков о присоединении Херсонской области к РФ: должно быть легитимно, как это было с Крымом
Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ якобы должны сами жители. При этом процедура должна быть "легитимной".
"Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - заявил Песков.
Напомним, сегодня стало известно, что оккупационные власти Херсонской области планируют обратиться к Владимиру Путину, чтобы попросить включить регион в состав России.
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