Несподівано похолодає. Синоптик дала прогноз на сьогодні

4 вересня в Україні несподівано похолодає одразу в кількох областях. Також у частині країни можливі дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Одразу видно, що несподівано прохолодно буде у Одеській, Дніпропетровській областях, десь вдень місцями навіть +22...+25 градусів. Загалом температура повітря в Україні буде нижчою, комфортною, +24....+29 градусів", - розповіла вона.
При цьому, судячи з карт, помірна спека, до +30 градусів, залишиться на крайньому сході, крайній півночі, північному заході. А дощі, навіть часом грозові зливи, пройдуть 4 вересня у південній частині України.
Помірна спека в Україні все ж ще залишиться 4 вересня, але на півдні будуть дощі з грозами (facebook.com/tala.didenko)
Крім того, у другій половині дня, ввечері опади можуть дійти до Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської областей. На решті території України переважатиме суха повітряна маса.
У Києві 4 серпня очікується суха тепла погода з комфортною температурою повітря +27 градусів.
"Тобто в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло", - констатувала синоптик.
Синоптики попереджали, що початок вересня в Україні буде спекотним, аж до +35...+36 градусів.
Але фахівці не приховували, що незабаром в Україну прийде похолодання. Спочатку озвучувався період із 3 вересня, пізніше синоптик Наталка Діденко, уточнивши прогноз, сказала, що похолодання прийде в Україну 4 вересня.
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