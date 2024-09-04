Несподівано похолодає. Синоптик дала прогноз на сьогодні

"Одразу видно, що несподівано прохолодно буде у Одеській, Дніпропетровській областях, десь вдень місцями навіть +22...+25 градусів. Загалом температура повітря в Україні буде нижчою, комфортною, +24....+29 градусів", - розповіла вона.

При цьому, судячи з карт, помірна спека, до +30 градусів, залишиться на крайньому сході, крайній півночі, північному заході. А дощі, навіть часом грозові зливи, пройдуть 4 вересня у південній частині України.

Помірна спека в Україні все ж ще залишиться 4 вересня, але на півдні будуть дощі з грозами (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, у другій половині дня, ввечері опади можуть дійти до Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської областей. На решті території України переважатиме суха повітряна маса.

Погода у Києві

У Києві 4 серпня очікується суха тепла погода з комфортною температурою повітря +27 градусів.

"Тобто в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло", - констатувала синоптик.