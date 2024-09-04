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Несподівано похолодає. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 4 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

4 вересня в Україні несподівано похолодає одразу в кількох областях. Також у частині країни можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Одразу видно, що несподівано прохолодно буде  у Одеській, Дніпропетровській областях, десь вдень місцями навіть +22...+25 градусів. Загалом температура повітря в Україні буде нижчою, комфортною, +24....+29 градусів", - розповіла вона.

При цьому, судячи з карт, помірна спека, до +30 градусів, залишиться на крайньому сході, крайній півночі, північному заході. А дощі, навіть часом грозові зливи, пройдуть 4 вересня у південній частині України.

 

Помірна спека в Україні все ж ще залишиться 4 вересня, але на півдні будуть дощі з грозами (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, у другій половині дня, ввечері опади можуть дійти до Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської областей. На решті території України переважатиме суха повітряна маса.

Погода у Києві

У Києві 4 серпня очікується суха тепла погода з комфортною температурою повітря +27 градусів.

"Тобто в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло", - констатувала синоптик.

Погода в Україні

Синоптики попереджали, що початок вересня в Україні буде спекотним, аж до +35...+36 градусів.

Але фахівці не приховували, що незабаром в Україну прийде похолодання. Спочатку озвучувався період із 3 вересня, пізніше синоптик Наталка Діденко, уточнивши прогноз, сказала, що похолодання прийде в Україну 4 вересня.

Детальніше про те, на яку погоду чекати до кінця робочого тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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