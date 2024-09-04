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Неожиданно похолодает. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 4 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

4 сентября в Украине неожиданно похолодает сразу в нескольких областях. Также в части страны вероятны дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сразу видно, что неожиданно прохладно будет в Одесской, Днепропетровской областях, где-то днем ​​местами даже +22...+25 градусов. В целом температура воздуха в Украине будет ниже, комфортной, +24....+29 градусов", - рассказала она.

При этом, судя по картам, умеренная жара, до +30 градусов, останется на крайнем востоке, крайнем севере, северо-западе. А дожди, даже временами грозовые ливни, пройдут 4 сентября в южной части Украины.

 

Умеренная жара в Украине все же останется 4 сентября, но на юге будут дожди с грозами (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, во второй половине дня вечером осадки могут дойти до Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областей. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Погода в Киеве

В Киеве 4 августа ожидается сухая теплая погода с комфортной температурой воздуха +27 градусов.

"То есть в Киеве увеличение облачности, без осадков, приятно тепло", - констатировала синоптик.

Погода в Украине

Синоптики предупреждали, что начало сентября в Украине будет жарким, вплоть до +35...+36 градусов.

Но специалисты не скрывали, что в скором времени в Украину придет похолодание. Первоначально озвучивался период с 3 сентября, позже синоптик Наталка Диденко, уточнив прогноз сказала, что похолодание придет в Украину 4 сентября.

Подробнее о том, какой погоды ждать до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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