Несподівано для квітня: Україну засипало снігом (фото, відео)

Волинь та Львів

Судячи з кадрів, сніг фіксують на заході України, зокрема, у Львові та на Волині.

Україну засипало снігом 6 квітня (соцмережі, facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що за даними гірських рятувальників, станом на 8:00 неділі, 6 квітня, на горі Піп Іван простежується туман, через що спостерігається обмежена видимість. Вітер північно-східний 8 м/с, температура повітря -12 градусів.

Тернопіль та Черкаси

Сніг випав і у Тернополі та Черкасах.

Подільськ

Крім того, сніг випав і в Подільську, на півночі Одеської області.

У коментарях українці згадують, що сніг у квітні також випадав близько п'яти років тому.

Сніг випав не скрізь

При цьому, судячи з коментарів, сніг випав не скрізь. Зокрема, у Вінницькій і Полтавській областях температура піднялася до +8....+10 градусів. А замість снігу місцями мрячить дощ.