Синоптики попередили: стрімкого потепління не буде, готуйтеся до похолодання

Найближчими днями у більшості регіонів України відбуватиметься зміна погодних умов. Готуватись потрібно до суттєвого похолодання (особливо в нічні години).

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

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Чому Україну "накриє" похолодання

"Найближчими днями, саме відзавтра (суботи, 5 квітня, - Ред.) у нас розпочнеться зміна погодних умов", - розповіла експерт.

За її словами ускладнення ситуації буде зумовлене:

надходженням холодного арктичного повітря з півночі Європи;

утворенням активного циклону над територією України (над північно-східними регіонами).

"Тому впродовж наступних трьох діб у нас - складні погодні умови та похолодання", - уточнила Птуха.

Якої погоди чекати на вихідних

Синоптик повідомила, що найближчої ночі (з 4 на 5 квітня) погода в Україні очікується переважно ще без опадів. Проте в денні години суботи (5 квітня) "буде атмосферний фронт з дощами".

"У центральних областях - навіть подекуди з грозами, адже будуть спостерігатись контрасти температур", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Вона пояснила, що на південному сході температури будуть ще високі (10-18 градусів за Цельсієм). Водночас у західних областях завтра вже буде всього 4-10 градусів вище нуля.

"Тому будемо мати такі прояви погоди. Так само на Закарпатті та Прикарпатті місцями можуть бути значні дощі", - уточнила Птуха.

Тим часом вже у неділю, 6 квітня, дощі перейдуть у мокрий сніг:

у західних областях;

у Житомирській області;

у Вінницькій області.

"Зниження нічної температури повітря очікується до заморозків (0-3°C). А вдень все ж таки буде ще плюсова температура - від 1 до 4 градусів тепла. Це - небагато", - повідомила синоптик.

На решті територій будуть при цьому дощі та мокрий сніг - змішана фаза опадів.

Температура повітря і вночі, і вдень буде більш-менш однакова - від 1 до 8 градусів тепла (лише на півдні та сході країни вдень ще 9-15°C).

"Варто зазначити також, що буде в нас вітер. Завтра вдень - у Карпатах, а в неділю - в західних, східних і південно-східних областях. Пориви можуть бути 15-20 м/с. Це пов'язано із проходженням атмосферних фронтів через ці території", - наголосила експерт.

З чого розпочнеться робочий тиждень

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найпрохолодніше в Україні буде у понеділок, 7 квітня.

"Там зниження температури відчується вже практично у всіх регіонах", - пояснила Птуха.

Вона зауважила, що у цей період циклон буде поступово втрачати свою силу, "проте все одно по багатьох регіонах може бути невеликий сніжок (переважно захід і північ, частково - центр України)".

Вночі - у повітрі ймовірні заморозки інтенсивністю 0-5°C.

Вдень температура буде так само не висока (як і в попередні дні) - від 1 до 4 градусів тепла.

"Трішки теплішим буде схід і південний схід. Там впродовж доби +3+8°C і можуть бути невеликі дощі (без снігу)", - додала синоптик.

Чи можливе стрімке потепління

До четверга (10 квітня), за словами Птухи, в Україні "буде утримуватись такий невисокий температурний фон".

"З нічними заморозками у багатьох регіонах України. І вдень також - невеликий плюс, тобто повітря буде прогріватись, але не сильно", - уточнила вона.

Після 10 числа (за попередньою інформацією) може бути десь +3+9°C - у денні години. Проте про високі температури наразі не йдеться.

"Про наступні вихідні ще зарано говорити... Впродовж цих вихідних вирішально буде - наскільки знизиться температура і, відповідно, яким буде перебіг наступних синоптичних змін", - розповіла представниця УкрГМЦ.

Вона додала, що ті чи інші зміни погодних умов, звичайно, будуть. Синоптики очікують їх, згідно з попереднім прогнозом, після 10 квітня.

"Але поки що, одразу скажу, якогось інтенсивного там, стрімкого потепління в найближчих синоптичних перспективах, навіть після 10 числа, до 14 квітня - немає", - підсумувала експерт.