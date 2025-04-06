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Неожиданно для апреля: Украину засыпало снегом (фото, видео)

Фото: Украину засыпало снегом 6 апреля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладуют жители разных регионов страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

Судя о кадрам, снег фиксируют на западе Украины, в частности, во Львове и на Волыни.

 

Украину засыпало снегом 6 апреля (соцсети, facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что по данным горных спасателей, по состоянию на 8:00 воскресенья, 6 апреля, на горе Поп Иван прослеживается туман, из-за чего наблюдается ограниченная видимость. Ветер северо-восточный 8 м/с, температура воздуха -12 градусов.

Кроме того, снег выпал и в Подольске, на севере Одесской области. 

В комментариях украинцы вспоминают, что снег в апреле таккже выпадал около пяти лет назад.

Снег выпал не везде

При этом, судя по комментариям, снег выпал не везде. В частности, в Винницкой и Полтавской областях температура поднялась до +8....+10 градусов. А вместо снега местами моросит дождь.

Снег в Украине

Первоначально синоптики предупреждали о похолодании в Украине. Они говорили о том, что помимо заморозков, вероятен и снег. Сугробы могут достигать до 15 см.

Стоит добавить, что после похолодания стремительной смены погоды ждать не стоит. Только после 10 апреля температура в Украине начнет подниматься, но стремительного роста плюсовой температуры ждать не стоит.

Добавим, что в общей сложности погода в апреле прогнозируется в пределах +10...+13 градусов. Это на +1,5...+2 градусов выше нормы.

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