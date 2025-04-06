Неожиданно для апреля: Украину засыпало снегом (фото, видео)

Судя о кадрам, снег фиксируют на западе Украины, в частности, во Львове и на Волыни.

Украину засыпало снегом 6 апреля (соцсети, facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что по данным горных спасателей, по состоянию на 8:00 воскресенья, 6 апреля, на горе Поп Иван прослеживается туман, из-за чего наблюдается ограниченная видимость. Ветер северо-восточный 8 м/с, температура воздуха -12 градусов.

Кроме того, снег выпал и в Подольске, на севере Одесской области.

В комментариях украинцы вспоминают, что снег в апреле таккже выпадал около пяти лет назад.

Снег выпал не везде

При этом, судя по комментариям, снег выпал не везде. В частности, в Винницкой и Полтавской областях температура поднялась до +8....+10 градусов. А вместо снега местами моросит дождь.