Неожиданно для апреля: Украину засыпало снегом (фото, видео)

В Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладуют жители разных регионов страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети.
Судя о кадрам, снег фиксируют на западе Украины, в частности, во Львове и на Волыни.
Украину засыпало снегом 6 апреля (соцсети, facebook.com/chornogora.rescue112)
Отметим, что по данным горных спасателей, по состоянию на 8:00 воскресенья, 6 апреля, на горе Поп Иван прослеживается туман, из-за чего наблюдается ограниченная видимость. Ветер северо-восточный 8 м/с, температура воздуха -12 градусов.
Кроме того, снег выпал и в Подольске, на севере Одесской области.
В комментариях украинцы вспоминают, что снег в апреле таккже выпадал около пяти лет назад.
При этом, судя по комментариям, снег выпал не везде. В частности, в Винницкой и Полтавской областях температура поднялась до +8....+10 градусов. А вместо снега местами моросит дождь.
Первоначально синоптики предупреждали о похолодании в Украине. Они говорили о том, что помимо заморозков, вероятен и снег. Сугробы могут достигать до 15 см.
Стоит добавить, что после похолодания стремительной смены погоды ждать не стоит. Только после 10 апреля температура в Украине начнет подниматься, но стремительного роста плюсовой температуры ждать не стоит.
Добавим, что в общей сложности погода в апреле прогнозируется в пределах +10...+13 градусов. Это на +1,5...+2 градусов выше нормы.
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