Несподіваний візит із Даунінг-стріт: колега Стармера їде допомогти Зеленському

Колишній керівник апарату прем'єр-міністра Великої Британії Морган МакСвіні відвідає Київ уже цього місяця. Він візьме участь у Київському безпековому форумі й, можливо, має на меті у майбутньому допомогти Україні в проведенні виборів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на британську The Times .

МакСвіні, який пішов у відставку в лютому, був одним із найвпливовіших людей у британському уряді. Стратега цікавить, як штучний інтелект змінить майбутні вибори. Президент Володимир Зеленський раніше заявив: вибори оголосять одразу після досягнення домовленостей про припинення вогню.

Експерти вважають, що МакСвіні хоче підтримати українську владу. Стратег вважає наступні вибори в Україні найважливішими в новітній історії Європи. Він уже натякав друзям, що зацікавлений допомогти Зеленському, втім, офіційних переговорів з Банковою він поки не веде.

Для 48-річного МакСвіні ШІ - дуже цікава технологія та актуальний інструмент, який використовуються зараз на виборах. За даними швейцарських вчених з Міжнародної групи експертів з інформаційного середовища, ШІ використовували у 80% виборів 2024 року.

Росія активно використовує ці інструменти. Разом із Китаєм та Іраном вона має історію втручання в демократичні процеси. Головна загроза - діпфейки - фальшиві відео та зображення, які стають занадто реалістичними. Звичайний виборець навряд чи відрізнить правду від маніпуляції, тому МакСвіні хоче допомогти Україні вистояти у цій цифровій війні.

Що відомо про КБФ

Київський безпековий форум - це головний захід високого рівня в Україні. Сюди з'їдуться чинні та колишні світові лідери.

На захід запрошені: