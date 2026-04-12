ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Несподіваний візит із Даунінг-стріт: колега Стармера їде допомогти Зеленському

02:53 12.04.2026 Нд
2 хв
Морган МакСвіні може долучитись до боротьби з діпфейками РФ
aimg Пилип Бойко
Фото: прем'єр Великобританії Стармер та президент України Зеленський (ОП)

Колишній керівник апарату прем'єр-міністра Великої Британії Морган МакСвіні відвідає Київ уже цього місяця. Він візьме участь у Київському безпековому форумі й, можливо, має на меті у майбутньому допомогти Україні в проведенні виборів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на британську The Times.

Читайте також: У Раді визначились, чи будуть вибори в Україні під час війни

МакСвіні, який пішов у відставку в лютому, був одним із найвпливовіших людей у британському уряді. Стратега цікавить, як штучний інтелект змінить майбутні вибори. Президент Володимир Зеленський раніше заявив: вибори оголосять одразу після досягнення домовленостей про припинення вогню.

Експерти вважають, що МакСвіні хоче підтримати українську владу. Стратег вважає наступні вибори в Україні найважливішими в новітній історії Європи. Він уже натякав друзям, що зацікавлений допомогти Зеленському, втім, офіційних переговорів з Банковою він поки не веде.

Для 48-річного МакСвіні ШІ - дуже цікава технологія та актуальний інструмент, який використовуються зараз на виборах. За даними швейцарських вчених з Міжнародної групи експертів з інформаційного середовища, ШІ використовували у 80% виборів 2024 року.

Росія активно використовує ці інструменти. Разом із Китаєм та Іраном вона має історію втручання в демократичні процеси. Головна загроза - діпфейки - фальшиві відео та зображення, які стають занадто реалістичними. Звичайний виборець навряд чи відрізнить правду від маніпуляції, тому МакСвіні хоче допомогти Україні вистояти у цій цифровій війні.

Що відомо про КБФ

Київський безпековий форум - це головний захід високого рівня в Україні. Сюди з'їдуться чинні та колишні світові лідери.

На захід запрошені:

  • експрем’єр Британії Борис Джонсон;
  • колишній президент США Джордж Буш-молодший;
  • прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;
  • генсек НАТО Марк Рютте.

Що відомо про вибори в Україні

Соціологи зазначають - все більше українців виступають проти виборів під час війни. Лише 12% українців підтримують проведення виборів до завершення бойових дій. Цей показник протягом 2025 року залишався на рівні 10-12%.

У МЗС України повідомили, що у разі проведення виборів українцям просто не вистачить виборчих дільниць за кордоном. Пропонується розширити мережу дільниць шляхом створення нових за рішенням ЦВК на підставі подання міністерства.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський
Новини
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій