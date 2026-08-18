В Україні перепоховали прах Євгена Коновальця

Прах лідера ОУН Євгена Коновальця через 88 років повернувся в Україну. 18 серпня його перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що повернення праху Коновальця є відновленням національної пам'яті та досвіду визвольних змагань. Він назвав полковника символом суверенної держави.

"Він боровся вчинками, переконував сміливістю і мислив реалістично тоді, коли багатьом було зручніше залишатися в полоні тих чи інших химер. Коновалець знав, що сильна держава потребує сильної армії, і був організатором українського війська", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Коновалець повернувся саме в таку Україну, про яку мріяв: сильну, самостійну та з однією з найміцніших армій світу.

Уроки історії та відповідь на російську агресію

За словами Зеленського, у минулому Україні не вдалося утвердитися через брак єдності й помилки тогочасних політиків. Водночас він підкреслив, що зараз держава робить усе, щоб не допустити повторення подібних сценаріїв.

"Вже п'ятий рік Росія намагається зламати нашу державу своєю повномасштабною війною... Але яке б зло росіяни не створили, ми знаємо: все їхнє зло ми повернемо їм своєю далекобійністю, а собі виборемо, створимо такий необхідний для нас мир", - наголосив президент.

Плани щодо інших видатних українців

Глава держави зауважив, що повернення праху стало можливим завдяки тривалій роботі команди Офісу президента, дипломатів, істориків та українських громад за кордоном.

Зеленський висловив окрему подяку Українській стрілецькій громаді Канади та Українському національному об'єднанню, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця.

Окрім цього, глава держави анонсував продовження роботи з повернення праху й інших видатних українських діячів.

"Сьогодні є ще чимало імен тих, хто боровся за Україну... і, на жаль, спочиває не в Україні. Ми зробимо все, аби крок за кроком повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв", - підсумував Зеленський.

Що відомо про Євгена Коновальця

Євген Коновалець (1891-1938) - український військовий і політичний діяч, полковник Армії Української Народної Республіки, командир Січових стрільців, засновник Української військової організації (УВО) та перший голова Організації українських націоналістів (ОУН).

Народився 14 червня 1891 року в селі Зашків поблизу Львова. Під час Першої світової війни служив в австро-угорській армії, у 1915 році потрапив до російського полону.

У 1917 році втік із табору та прибув до Києва, де став одним з організаторів Галицько-Буковинського куреня Січових стрільців. Під його командуванням формування стало одним із найбоєздатніших підрозділів Армії УНР.

Після поразки Української революції 1917-1921 років Коновалець продовжив боротьбу за незалежність України в еміграції. У 1920-х роках він очолив УВО, а в 1929 році став головою ОУН, створеної на конгресі у Відні.

23 травня 1938 року Євген Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок спецоперації радянських спецслужб. Вибуховий пристрій був захований у коробці з-під цукерок, яку йому передав агент НКВС Павло Судоплатов. Коновальця поховали на кладовищі Кросвейк у Роттердамі.